شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الجمعة.. الأخبار المتوقعة 24 مايو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يكرم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في ذكرى إحياء اليوم الدولي لحفظة السلام الأمميين، حفظة السلام الراحلين، ويمنح ميدالية «الكابتن مباي ديان» للشجاعة الاستثنائية لأول مرة منذ بدايتها، ويشمل التكريم، الذي يقام في مقر الأمم المتحدة، اثنين من حفظة السلام المصريين الراحلين.

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تعقد الأمانة العامة للاتحاد العام للصحفيين العرب الذي يرأسه مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين اجتماعًا بمقر الاتحاد بالقاهرة، لمناقشة سبل دعم مرشحيها في انتخابات «الاتحاد الدولي».

تنتهي الحكومة اللبنانية من مشروع الموازنة العامة الجديدة بصورة نهائية، وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها.

يلتقي فريقا الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي، في الثانية عشرة إلا ربع مساء، على ملعب «مولاي عبدالله» بالرباط، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.