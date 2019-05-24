شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» يجتمع بمتضرري حريق السوق التجاري ويتبرع بـ 100 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالمضارين من حريق السوق التجاري القديم بشرم الشيخ، وعددهم 47 من مستأجري المحال التجارية.

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وقام المحافظ بتشكيل لجنة من التضامن الاجتماعي وجمعية السوق وبعض رجال الأعمال، لفحص وحصر جميع التلفيات وإعداد تقرير بكل حالة، وفتح حساب بنكي لتلقي التبرعات والمساهمات.

وأعلن المحافظ تبرعه بمبلغ 100 ألف جنيه، كبداية مساهمة ولتشجيع المساهمين على التبرع، مقدما الشكر للدفاع المدني لاستجاباتهم وأمر بتكريمهم بمكتبه، وشدد على ضرورة التأمين على كل محل لتعويض الخسائر.

وكان المحافظ قد تفقد آثار الحريق ببعض المحلات التجارية بمنطقة السوق القديم، حيث نشبت النيران نتيجة لماس كهربائي في أحد أجهزة التكييف كـ«معاينة مبدئية» بعدة محلات، وهرعت الحماية المدنية ورئيس مدينة شرم الشيخ وأجهزة المحافظة لمكان الحريق وتمت السيطرة على الوضع، بدون خسائر بشرية.