شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق: انتظام حركة القطارات دون أعطال رغم الموجة الحارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، أحمد عبدالهادي، إن قطارات المترو بالخطوط الثلاثة بكامل طاقتها وبانتظام وبصورة طبيعية، مؤكدا عدم وجود أي أعطال في ظل الموجة الحارة.

وأضاف عبدالهادي، في تصريح صحفي، مساء الخميس، إنه تم الدفع بقطارات إضافية بالمحطات لامتصاص الزحام، موضحا أن بعض محطات مترو الأنفاق شهدت زحامًا شديدًا اليوم، واشتكى الركاب من ذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى الدفع بقطارات إضافية.