شكرا لقرائتكم خبر عن "100 مليون صحة" تحذر الأطفال من تناول اللحوم المصنعة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت مبادرة 100 مليون صحة من تناول الأطفال للحوم المصنعة، مثل البرجر والبطاطس الشيبسى المصنعة أيضًا، مؤكدة أنها تمثل خطورة على صحتهم .



وقالت مبادرة 100 مليون صحة: لابد من تعود الأطفال على الأكل الصحى والطازج والبعد عن تناول الوجبات السريعة، والاعتماد على الأكل الصحى مثل الخضراوات والفواكه والألبان .



وتابعت: مبادرة 100 مليون صحة أن اختيار الأكل الصحى فى الصغر يضمن للأطفال حياة سعيدة وصحية خالية من الأمراض .