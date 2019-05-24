شكرا لقرائتكم خبر عن "100 مليون صحة" تحذر الأطفال من تناول اللحوم المصنعة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت مبادرة 100 مليون صحة من تناول الأطفال للحوم المصنعة، مثل البرجر والبطاطس الشيبسى المصنعة أيضًا، مؤكدة أنها تمثل خطورة على صحتهم .
وقالت مبادرة 100 مليون صحة: لابد من تعود الأطفال على الأكل الصحى والطازج والبعد عن تناول الوجبات السريعة، والاعتماد على الأكل الصحى مثل الخضراوات والفواكه والألبان .
وتابعت: مبادرة 100 مليون صحة أن اختيار الأكل الصحى فى الصغر يضمن للأطفال حياة سعيدة وصحية خالية من الأمراض .
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