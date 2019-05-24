آخر أيام الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على القاهرة، وباقي الأنحاء نهارا معتدل ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
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وحسب بيان، الهيئة، توقع خبراء الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 30 42
شبين الكوم 29 41
طنطا 29 40
دمنهور 22 39
الإسكندرية 20 32
بلطيم 21 32
مطروح 19 29
السلوم 17 28
سيوة 23 37
بورسعيد 22 30
دمياط 21 30
الزقازيق 21 41
الإسماعيلية 24 42
السويس 25 40
العريش 21 37
رفح 21 36
رأس سدر 24 36
نخل 17 42
نويبع 27 37
طابا 26 38
كاترين 20 34
الطور 23 41
شرم الشيخ 26 39
الغردقة 28 41
مرسى علم 29 40
الفيوم 23 42
بنى سويف 23 42
المنيا 24 44
أسيوط 28 43
سوهاج 26 42
قنا 26 42
الأقصر 27 43
أسوان 27 42
أبوسمبل 25 42
الوادى الجديد 24 45
شلاتين 24 36
أبو رماد 25 35
حلايب 26 32
رأس حدربة 26 33
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