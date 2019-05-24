حدث ليلًا| كويكب ضخم يقترب من الأرض.. الزمالك ونهضة بركان بدون تشفير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، الكثير من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي.

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، حقيقة وجود تصادم بين قطارين بمحطة مترو السادات.

يقترب مساء غد السبت الكويكب 1999 KW4، المصنف من الصخور الفضائية الضخمة والأنواع النادرة، ويتحرك في مداره بسرعة 77.446 كم/ساعة بالنسبة لسرعة الأرض.

ويرصد الخليج 365، أهم أحداث الساعات الماضية في التقرير التالي.

السيسي يبحث قضايا الاتحاد الأفريقي مع الرئيس الزامبي هاتفيًا

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الزامبي "إدجار لونجو"، مساء الخميس.

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بسرعة 77 ألف كم في الساعة.. كويكب ضخم يقترب من الأرض غدًا

يقترب مساء غد السبت الكويكب 1999 KW4، المصنف من الصخور الفضائية الضخمة والأنواع النادرة، ويتحرك في مداره بسرعة 77.446 كم/ساعة بالنسبة لسرعة الأرض.

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"مفيش حاجة".. المترو يكشف حقيقة ما حدث في محطة السادات

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، حقيقة وجود تصادم بين قطارين بمحطة مترو السادات.

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"كنت هموت".. سائق أتوبيس النقل العام المحترق يروي تفاصيل الواقعة

كشف تامر محمد، سائق أتوبيس هيئة النقل العام بالقاهرة، المحترق ظهر الخميس، بمحور الشهيد، عن تفاصيل الواقعة.

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مصادر: الزمالك ونهضة بركان على "تايم سبورت" بدون تشفير

كشفت مصادر بماسبيرو لمصراوي، أن قناة تايم سبورت التي من المنتظر أن تنطلق السبت المقبل ستبث مباراة نهائي الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي على الحيز الأرضي، والتي تقام مساء الأحد المقبل.

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"الوطنية للإعلام": إطلاق قناة "تايم سبورت" لبث أمم أفريقيا.. السبت

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام إطلاق أحدث قنواتها الرياضية "تايم سبورت"، السبت المقبل؛ لبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام بمصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو، على البث الأرضي الرقمي.

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ثغرة أمنية خطيرة تتيح للقراصنة اختراق الهواتف الذكية

أفاد خبراء رقميون بإنهم رصدوا ثغرة أمنية خطيرة، تتيح للقراصنة اختراق عددًا كبيرًا من الهواتف الذكية.

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ترامب: إيران ترعى الإرهاب.. و"هواوي" شركة خطيرة جدًا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، أن "إيران دولة ترعى الإرهاب وسياستها خطيرة في الشرق الأوسط".

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البنتاجون ينفي إرسال جنود إضافيين إلى الشرق الأوسط

نفى وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، الخميس، إرسال أي جندي إضافي إلى الشرق الأوسط ووصف تقارير إعلامية بهذا الخصوص بـ"الخاطئة".

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إيران: حاملة الطائرات (أبراهام لنكولن) ابتعدت عن سواحلنا

قال قائد البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي، إن حاملة الطائرات الأمريكية (أبراهام لنكولن) ابتعدت عن سواحل إيران لمسافة بعيدة، مرجحًا ذلك "لخشيتها من الصواريخ الإيرانية".

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نائب وزير الخارجية الكويتي: العلاقات مع مصر استراتيجية متميزة

وصف نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله العلاقات المصرية - الكويتية ب"الاستراتيجية والأخوية والمتميزة".

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بومبيو: الولايات المتحدة عازمة على وقف برنامج إيران النووي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، إن الولايات المتحدة عازمة على وقف برنامج إيران النووي، ومنعها من الحصول على السلاح النووي، وكذلك منعها من بناء برنامج صاروخي والقيام بحملات إرهابية.

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ولي العهد السعودي يلتقي مبعوث الرئيس الأمريكي للشأن السوري في جدة

التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في جدة الخميس، مبعوث الرئيس الأمريكي للشأن السوري، جيمس جيفري.

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المجلس العسكري السوداني يدعو لانتخابات مبكرة ويطالب المعتصمين بتكوين كيان حزبي

أعلن المجلس العسكري السوداني مساء الخميس أنه دعا لانتخابات مبكرة خلال شهرين أو ستة أشهر أو عام، في حال وصل التفاوض مع إعلان قوى الحرية والتغيير لتسليم السلطة للمدنيين, إلي طريق مسدود.

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الحكومة السورية تكثف ضرباتها على المسلحين المعارضة في إدلب

أفادت فرق مراقبة وإنقاذ من الحرب بأن القوات الحكومية السورية شنت غارات جوية مكثفة على مناطق المعارضة في شمال غرب سوريا الخميس، في وقت تدور فيه معارك بين الجانبين في منطقة يفترض أن تكون منطقة خفض التصعيد.

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