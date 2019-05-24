برلماني: مصر تؤكد للعالم اهتمام السيسى بحقوق الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أشاد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، بالقضايا التي استعرضتها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان خلال رئاستها اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، وذلك بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة السويسرية جنيف.

​وقال "حساسين"، فى بيان أمس الخميس، إن مناقشة الأحوال الصحية للسكان في دولة فلسطين، أكد على الاهتمام بصحة الوافدين والنازحين "المقيمين من غير المصريين" على أرض مصر من خلال إدراجهم ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي"، والكشف عن الأمراض غير السارية وتقديم العلاج لهم بالمجان أسوة بالمصريين وهو دليل قاطع على الاهتمام الرئاسى الكبير من مصر بحقوق الإنسان داخل مصر بدون النظر لجنسيته.

وحيا الدكتور سعيد حساسين دعوة وزيرة الصحة، خلال الاجتماع كل الدول إلى أن يحذو حذو مصر بالاهتمام بالخدمات الصحية للنازحين في دولهم من خلال وضع استراتيجية تضمن الاستدامة المالية وحصر أعداد النازحين في كل دولة، لأن الاعداد المسجلة تختلف عن الأعداد الحقيقية، حتى يتسنى تقديم الدعم لهم وفقا لإحصائيات وأعداد فعلية.