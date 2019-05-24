بالصور - "أورا" تدشن مشروع "ZED" في الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

أعلنت شركة أورا للتطوير العقاري، إطلاق مشروعها الجديد "ZED" متعدد الاستخدامات في الشيخ زايد.

ويعد المشروع الأول من نوعه في مصر بإجمالي استثمارت يصل إلى 35 مليار جنيه مصري، ويمتد على مساحة 165 فدانا يتوسطها حدائق في قلب المشروع ويقدم تجربة السكن وسط الحدائق.

أقامت أورا، حفل سحور بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع ( الخليج 365، يالاكورة، والكونسلتو)، وأعضاء الإدارة العليا والمساهمين في شركة أورا للتطوير العقاري.

ويجمع مشروع ZED الذي تبلغ مساحته 165 فدانًا بين مرافق متعددة الاستخدامات تتنوع ما بين سكني وتجاري وترفيهي في مخططها الرئيسي ويطور منطقة الشيخ زايد إلى حي حضاري جديد.

وقال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أورا: "نحن في أورا لا نرى أنفسنا مجرد مطورين عقاريين، ودائما ما ننظر إلى مشروعاتنا على أنها موجودة لسد فجوة في السوق فهي مصممة لإحداث الفارق ونشر السعادة نحن نتبنى مفاهيم الإبداع والابتكار والاستدامة والتصميم في كل مشروع وهذا ما سيقدمه "ZED" لمدينة الشيخ زايد".

ومن المقرر أن تفتح حديقة شيخ زايد المركزية أبوابها للمواطنين في 6 أكتوبر القادم.

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وتقع الحديقة على مساحة 65 فدانًا، توفر الراحة والهدوء للسكان الذين يفضلون العيش بعيدا عن ضوضاء المدينة وازدحامها.

وأضاف ساويرس، أن شركة أورا تطور الحديقة لتصبح حديقة حديثة ومتطورة تضاهي أفضل الحدائق العالمية، وتتضمن مجمعًا رياضيًا عالميًا مخصصًا للمواطنين.

وأشار إلى أنه من خلال حديقة شيخ زايد المركزية، تهدف شركة أورا لتقديم مفهوم جديد لحياة الترفية في الحدائق في مصر، ما يعد تأكيدًا لما تقوم به الشركة من أنشطة لخدمة المجتمع.

ومن المقرر ضمن مشروعات "ZED"، تطوير 5000 شقة كاملة التشطيب، تتراوح مساحتها ما بين 60-240 مترًا مربعًا، كما تقدم شقق خدمية وتنقسم الشقق بحسب عدد غرف النوم ما بين غرفتين أو 3 غرف أو 4 غرف، كما سيتم تقديم مساحات سكنية أخرى في برجين مترابطين يتكونان من 20 طابقا وغيرها من المباني السكنية متوسطة الارتفاع التي تتألف من عشرة طوابق تطل على المساحات الخضراء المفتوحة، وتم تصميم جميع الأبراج بمشروع "ZED" لتحتوي على جراجات تحت الأرض لجميع السكان لضمان سهولة وقوف السيارات وتجنب حركة المرور في المنطقة.

ويحظى المشروع بـ92 فدانًا من المساحات الخضراء على امتداده بالكامل، مقسمة بين حدائق سكنية خاصة تتيح للسكان الاستمتاع بالمناظر الطبيعية والمرافق المصممة بأناقة ورقي، كما يتم ربط المراكز التجارية بشارع متطور للمشاة مع متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي لتكون كلها على بعد مسافة قصيرة سيرا على الأقدام لسكان المشروع.

ومن أجل ضمان أحدث التصميمات في هندسة المناظر الطبيعية والهندسة المعمارية، تعاقدت شركة أورا مع شركات عالمية حائزة على جوائز مثل شركة !Melk وWATG لتنفيذ رؤية ZED لواجهة معيشية تنبض بالحياة مع شعور حقيقي بروح المجتمع، من خلال توفير أحدث التصميمات في مجال هندسة المناظر الطبيعية والهندسة المعمارية.

كما أكد هيثم محمد الرئيس التنفيذي لشركة أورا، الأقبال الكبير الذي شهده المشروع قائلا: "نحن فخورون ببيع المرحلة الأولى من المشروع خلال أسبوع واحد، ونهدف إلى تقديم مستوى حياة فاخر بأسعار مناسبة، ومن خلال جميع مشروعاتنا حول العالم، لا نركز فقط على التصميم، ولكن التطوير وبناء وحدات سكنية بجودة عالية، والتأكيد أن مفهوم الاستدامة هو صلب المشروع، وهذا ماسيقدمه "ZED" ونحن متحمسون للغاية ليس فقط لتقديم الرفاهية للمصريين بل الرفاهية التي في متناول أيديهم".