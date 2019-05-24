إيناس في دعوى خلع: "عايز يسمي بنتنا نبوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

"زوجي قرر يسمي أول مولود على اسم أمه نبوية، وعندما رفضت أقسم بالله أنه لن يسجلها، وترك المنزل، وتوجهت إلى محكمة الأسرة بمدينة نصر وأقمت دعوى إثبات نسب وخلع، هكذا بدأت إيناس قصتها لمصراوي.

تروي "إيناس .م"، 32 سنة، ممرضة: "تزوجت منذ سنة ونصف من "محمد .أ"، 36 سنة، سائق بمدرسة، وربنا رزقنا بطفلة، وبعد الولادة طلبت حماتي تسمية المولودة على اسمها "نبوية"، وزوجي وافق ولكني اعترضت فأقسم أنه لن يسجلها، وتركني عند أسرتي بدون مصاريف".

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تابعت الزوجة: "حاولت كثيرًا أتصل بزوجي ولم يرد، وذهب والدي إليه لكي يصالحة وقال له سمِّ البنت على اسم والدتك، ولكن زوجي رد على والدي بأسلوب غير لائق وقال: عقاب بنتك على أنها كسرت بخاطر أمي لن أسجل البنت وخليها من غير اسم".

أضافت إيناس: "بعد مرور 4 أشهر على ولادة ابنتي ولم تسجل ذهبت إلى الأحوال المدنية ومعي قسيمة الزواج وإخطار الولادة وطلبت تسجيل طفلتي واستخراج شهادة ميلاد لها حتى أستطيع تطعيهما، ولكنهم رفضوا وقالوا لابد من وجود الأب أو الجد".

واستكملت إيناس: "زوجي تهرَّبَ من المسئولية ورفض تسجيل ابنته والإنفاق عليها، ولم يرها من يوم ولادتها وقال لي هذلك، إرضاء لوالدته، ولذلك لجأت إلى محكمة الأسرة، وأقمت دعوى خلع تحمل رقم 124 لسنة 2019، ودعوى إثبات نسب تحمل رقم 16 لسنة 2019 ومازالت الدعوتان منظورتين.