حبس 10 من أعضاء "ألتراس أهلاوي" 15 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير: أمرت النيابة العامة بحبس 10 من مشجعي النادي الأهلي 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون (الأولتراس). تضمنت التحريات والتحقيقات، أن المتهمين أعادوا نشاط الألتراس بعد حل الرابطة. وألقى القبض على المتهمين، وعرضوا على النيابة خلال اليومين الماضيين، وقررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات.

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