أخبار مصر | تعرف على توصيات مبادرة "100 مليون صحة" بشأن اطعام الأطفال للحوم المجمدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على توصيات مبادرة "100 مليون صحة" بشأن اطعام الأطفال للحوم المجمدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مبادرة 100 مليون صحة، على أن الطعام الصحي فى الصغر، يضمن للأطفال حياة سعيدة وصحية خالية من الأمراض .

وأوصت "100 مليون صحة"، بالبعد عن تناول الوجبات السريعة، والاعتماد على الأكل الصحى مثل الخضراوات والفواكه والألبان، فضلًا عن تعود الأطفال على الأكل الصحي والطازج .

وفي السياق ذاته حذرت المبادرة من تناول الحوم الجمدة، مثل البرجر والبطاطس الشيبسى التي تحتوي على مواد حافظة، وذلك لخطورتها على الصحة .