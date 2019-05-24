شكرا لقرائتكم خبر عن "صوتك مسموع" تتلقى 110 استفسارات عن مقرات معارض "سوبر ماركت أهلا رمضان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت مبادرة صوتك مسموع 110 استفسارًا من المواطنين، خلال الأسبوع الماضى، أماكن وعناوين معارض سوبر ماركت أهلا رمضان، فى المحافظات ومدة انتهاء المعرض وأسعار السلع به.

وكشف مصدر فى المبادرة أنه تم التواصل مع المواطنين، وإرشادهم عن أقرب أفرع وأماكن معارض "سوبر ماركت أهلا رمضان"، كما تم التشديد على المحافظين بضرورة التأكد من توافر السلع الغذائية فى الشوادر التى تم تخصيصها لعرض السلع.

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وتتلقى مبادرة "صوتك مسموع" الشكاوى والاستفسارات من خلال صفحتها على موقع فيس بوك، ورقم الخط الساخن "15330" ويعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى [email protected] ، بالإضافة إلى رقم للواتس آب 01150606783.