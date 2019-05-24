شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات مطار القاهرة تضبط 11 هاربا وتحرر 72 مخالفة مرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضبطت سلطات مطار القاهرة الدولى، 11 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الهاربين الذين تم ضبطهم، لترحيلهم إلى الأقسام التابعين لها، وذلك خلال الحملات الأمنية التى تتم بشكل دورى لتأمين المترددين على محيط المطار وصالات السفر والوصول.

وفى سياق متصل تمكنت السلطات بالمطار، من تحرير 72 مخالفة مرورية لقائدى السيارات المخالفين لقوانين السير فى الطرق العامة، وذلك بالاكمنة الثابتة والمتنقلة، التى تهدف فرض حالة من الانتظام بين المترددين على صالات السفر والوصول.