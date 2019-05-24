شكرا لقرائتكم خبر عن إقلاع 21 رحلة من مطار القاهرة لنقل المعتمرين للسعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مطار القاهرة اليوم الجمعة، إقلاع 21 رحلة جوية للأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، لنقل مايقرب من 5 آلاف معتمر، لأداء مناسك عمرة شهر رمضان.
ومن المقرر أن يتم تسيير 11 رحلة الخطوط السعودية بواقع 9 رحلات الى مطار جدة الدولى،ورحلاتين الى مطار المدينة المنورة، إضافة إلى 10 رحلات تفسيرها شركة مصر للطيران بواقع 6 إلى جدة و4 إلى المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر إقلاع 21 رحلة من مطار القاهرة لنقل المعتمرين للسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.