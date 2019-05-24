شكرا لقرائتكم خبر عن إقلاع 21 رحلة من مطار القاهرة لنقل المعتمرين للسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مطار القاهرة اليوم الجمعة، إقلاع 21 رحلة جوية للأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، لنقل مايقرب من 5 آلاف معتمر، لأداء مناسك عمرة شهر رمضان.

ومن المقرر أن يتم تسيير 11 رحلة الخطوط السعودية بواقع 9 رحلات الى مطار جدة الدولى،ورحلاتين الى مطار المدينة المنورة، إضافة إلى 10 رحلات تفسيرها شركة مصر للطيران بواقع 6 إلى جدة و4 إلى المدينة.