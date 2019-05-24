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إقلاع 21 رحلة من مطار القاهرة لنقل المعتمرين للسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مطار القاهرة اليوم الجمعة، إقلاع 21 رحلة جوية للأراضي المقدسة بالمملكة العربية ، لنقل مايقرب من 5 آلاف معتمر، لأداء مناسك عمرة شهر رمضان.

ومن المقرر أن يتم تسيير 11 رحلة الخطوط السعودية بواقع 9 رحلات الى مطار جدة الدولى،ورحلاتين الى مطار المدينة المنورة، إضافة إلى 10 رحلات تفسيرها شركة مصر للطيران بواقع 6 إلى جدة و4 إلى المدينة.

 

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