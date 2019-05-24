شكرا لقرائتكم خبر عن "watch it" شوف أكتر.. مكتبة فنية ضخمة من المسلسلات والأفلام والمسرحيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتيح خدمة منصة Watch it، مكتبة فنية ضخمة من الفن القديم والجديد أيضا، ويمكن من خلالها متابعة المسلسلات والأفلام والمسرحيات بجودة عالية وفى أى وقت.

وتقدم خدمة منصة Watch it للمحتوى الإعلامى الرقمى، خدماتها بجودة عالية وبدون توقف أو إزعاج من الإعلانات التى تفصل المشاهد عن المتابعة، والتى توفر خدماتها مجانا للمشاركين حتى نهاية شهر مايو، وجاء ذلك بعد إعادة إطلاق المنصة الجديدة.

وتمكّن المنصة، من متابعة الحلقات بعد عرضها الأول على التليفزيون، ومشاهدتها فى الوقت المناسب، عبر الدخول على الموقع الإلكترونى على WWW.watchit.com، أو عبر الهاتف المحمول عبر التطبيق من google play أو App store، حسب نوع الجهاز، عبر ملء البيانات ليكون لك حساب شخصى يمكن أن تشاهد الحلقات من خلاله، بعد الانتهاء من تسجيل البيانات تحصل على رسالة عبر الإيميل بتأكيد الاشتراك.

كما يمكن متابعة كل الأفلام والمسلسلات حتى نهاية شهر مايو بدون أى رسوم، وبداية من أول يونيو يمكن اختيار الباقة المناسبة للاستخدام من الباقات المتاحة، لمشاهدة كل مسلسلات رمضان الحصرية، بالإضافة إلى مكتبة ضخم من زمن الفن الجميل وزمن الفن الجديد "أفلام ومسلسلات ومسرحيات ومحتوى فنى ورياضى وثقافى"، ويمكن الدفع عن الطريق الفيزا، أو نقدى عن طريق وسائل الدفع المختلفة.

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ويسهل تطبيق Watch it العديد من العقبات التي تقف أمام المشاهد لمتابعه مسلسلاته الرمضانية، ويوفر كل الأعمال الدرامية العربية للمشتركين بأسعارزهيدة للغاية مع فترة مجانية حتى آخر شهر مايو، والأهم أن الأعمال الدرامية التي يوفرها التطبيق تكون بدون أي إعلانات لعدم قطع اندماج المشاهد عن العمل الفنى.

وكانت منصة "Watch it" المسئولة عن إصدار التطبيق قد أعلنت عن استقبال آلاف الطلبات للتسجيل والاشتراك وتزامن ذلك مع محاولات من جانب بعض القراصنة لفتح ثغرات فى أمن معلومات الأبليكشن وبناء عليه قررت إدارة المنصة حجب الأبليكشن مؤقتا لعدة أيام ورفع مستوى التأمين المعلوماتى.

وللتسجيل فى منصة "Watch it" للمحتوى الإعلامي الرقمى، من خلال الموقع الإلكترونى WWW.watchit.com