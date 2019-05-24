شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع كميات كبيرة من الأدوية على المستشفيات وتأمين مخزون خوافض الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد قطاع التموين الطبى بوزارة الصحة، مراجعة المخزون الاستراتيجى لخوافض الحرارة وكافة الأدوية ومستلزمات العلاج المتعلقة بمستشفيات الحميات، مؤكدًا أن المخزون الإستراتيجى كافٍ، وجرى توزيع كميات كبيرة من الأدوية على المستشفيات لضمان توفير كافة متطلبات العلاج للمواطنين المترددين عليها .



وقال مصدر مسئول لـ"الخليج 365"، أن غرفة عمليات وزارة الصحة تتابع مع المستشفيات ومديريها توافر الأدوية والمستلزمات ضمانًا لإغاثة أى حالات طارئة تتردد على مستشفيات الحميات، وتابع: جرت التوصية بزيادة الأطباء والتمريض مع التأكد من عمل النوبتجيات ووجودهم على رأس العمل .



وتابع المصدر، أنه تم الحرص على تهيئة غرف الاحتباس الحرارى وتجهيزها بالتكيفات والمراوح لتخفيف ارتفاع درجات الحرارة للمرضى بها.