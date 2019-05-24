أخبار مصر

توزيع كميات كبيرة من الأدوية على المستشفيات وتأمين مخزون خوافض الحرارة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع كميات كبيرة من الأدوية على المستشفيات وتأمين مخزون خوافض الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد قطاع التموين الطبى بوزارة الصحة، مراجعة المخزون الاستراتيجى لخوافض الحرارة وكافة الأدوية ومستلزمات العلاج المتعلقة بمستشفيات الحميات، مؤكدًا أن المخزون الإستراتيجى كافٍ، وجرى توزيع كميات كبيرة من الأدوية على المستشفيات لضمان توفير كافة متطلبات العلاج للمواطنين المترددين عليها .
 

وقال مصدر مسئول لـ"الخليج 365"، أن غرفة عمليات وزارة الصحة تتابع مع المستشفيات ومديريها توافر الأدوية والمستلزمات ضمانًا لإغاثة أى حالات طارئة تتردد على مستشفيات الحميات، وتابع: جرت التوصية بزيادة الأطباء والتمريض مع التأكد من عمل النوبتجيات ووجودهم على رأس العمل .
 

وتابع المصدر، أنه تم الحرص على تهيئة غرف الاحتباس الحرارى وتجهيزها بالتكيفات والمراوح لتخفيف ارتفاع درجات الحرارة للمرضى بها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توزيع كميات كبيرة من الأدوية على المستشفيات وتأمين مخزون خوافض الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا