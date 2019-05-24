شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: إحالة 154 حالة شغب بالامتحانات للشئون القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أنه تمت إحالة 154 حالة شغب بامتحانات الجامعة إلى الشئون القانونية بعد اعتراض هؤلاء الطلاب على ضبطهم وهم يحاولون الغش، مؤكدا أن عملية الامتحانات منتظمة فى جميع كليات الجامعة.

وأضاف نجم، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه تم التشديد على جميع المراقبين بالامتحانات بتوفير الهدوء اللازم لامتحانات الطلاب وعدم وضعهم فى ضغط نفسى مع تأكيد تطبيق الإجراءات القانونية التى ينص عليها قانون تنظيم الجامعات بشكل قوى لمواجهة الغش والغشاشين.