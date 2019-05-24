شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تبحث آلية تراخيص عربات الطعام المتنقلة في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، رئيس اللجنة التنفيذية لصندوق «تحيا مصر»، آلية تراخيص عربات الطعام المتنقلة وإدارة وتنظيم عمل هذه المنظومة، بحضور كل من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتامر عبدالفتاح، المدير المالى والإدارى لصندوق «تحيا مصر»، وعدد من قيادات الوزارتين والمحافظتين والصندوق والجهاز. واستعرض «شعراوى» خطوات وزارة التنمية المحلية فيما يخص عربات الطعام، ومن بينها صدور القانون الخاص بتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة واللائحة التنفيذية الخاصة به.

وأضاف: «نسعى إلى تشجيع وتسهيل استصدار التراخيص اللازمة من المحافظات للشباب أصحاب مشروعات عربات الطعام وتوفير التمويل من صندوق تحيا مصر وجهاز تنمية المشروعات»، لافتًا إلى الاتفاق على أن يتم تقسيم تنفيذ المشروع على عدة مراحل، أولاها فى القاهرة والجيزة والقليوبية ومطروح، وجارٍ دراسة إضافة محافظة الإسكندرية.

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وأوضح أنه تم تقسيم المشروع إلى عدة مراحل بهدف معالجة أى سلبيات يمكن أن تنتج فى المرحلة الأولى وتلافيها فى باقى المراحل المقبلة بالمحافظات، مشيرًا إلى أنه ستتم دراسة بعض حالات المشروعات القائمة بالفعل المشابهة لهذا المشروع بالمحافظات لاستصدار التراخيص اللازمة لها لتعمل بصورة مشروعة وبالشروط والقواعد المنظمة لعمل عربات الطعام، مشددًا على أهمية التزام الشباب بالاشتراطات الصحية والبيئية والأمنية والتعليمات الخاصة بالمحافظات والقواعد والتعليمات المنظمة.

وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن الوزارة تتواصل مع مؤسسات التمويل الدولية المختلفة لتقديم الدعم لجهاز المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب وتكرار قصص نجاح هذه المشروعات على أرض المحافظات.

وأكدت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات أهمية دراسة تقنين مشروعات عربات الطعام القائمة بالمحافظات حاليًا، مشيرة إلى أن الجهاز يقوم بحصر أصحاب هذه العربات لتنظيم برامج توعية وتدريب وتأهيل لهم وإطلاعهم على المزايا التى ستعود عليهم من عملهم بصورة رسمية واستصدار التراخيص لهم بما يتناسب مع جميع الاشتراطات المنظمة والاستفادة من المزايا الموجودة فى القانون واللائحة التنفيذية. وقالت إنه ستتم إتاحة التمويل لهذه المشروعات بفائدة ميسرة، وسيكون هناك أكثر من نموذج للعربات أمام الشباب للاختيار من بينها، وبأسعار مختلفة تناسب الجميع.

واتفق الاجتماع على إعداد بروتوكول تعاون مشترك بين وزارتى التنمية المحلية والاستثمار وجهاز المشروعات وصندوق تحيا مصر فيما يخص عربات الطعام المتنقلة لتحقيق دفعة كبيرة لهذا المشروع فى المحافظات، وتنظيم آليات عملها، وتحديد المهام المكلف بها كل طرف لسرعة تنفيذ المشروع. كما تم الاتفاق على التواصل مع الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، لبحث توفير الشركات التابعة للوزارة عددًا من نماذج عربات الطعام بأشكال وأسعار مختلفة تكون جاذبة للشباب، واقترح وزير التنمية المحلية دراسة إنشاء المحافظين وحدات لإصدار تراخيص عربات الطعام، تكون تحت إشراف مباشر لهم.