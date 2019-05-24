كنترولات الدبلومات الفنية تعقد اجتماعا تحضيريا اليوم قبل تصحيح الامتحانات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد كنترولات الدبلومات الفنية، اجتماعًا تحضيريًا اليوم الجمعة، للبدء فى تقدير كراسات الإجابة لطلاب الدبلومات الفنية، الذين تقدموا فى الامتحانات خلال الأسبوع الماضى.
وقالت مصادر مسئولة لـ"الخليج 365"، إن الاجتماع ناقش التزام المقدرين ومصححى الامتحانات بتقدير جميع الجزئيات فى كراسة الإجابة، والحصول على عينات من كراسات الامتحان من قبل مشرفين الحجرات، لمراجعتها والتأكد من عدم وجود أخطاء فى تقدير الدرجات والتصحيح.
وأوضحت المصادر، أن الأسبوع الأول من الامتحانات شهد اتخاذ إجراءات ضد بعض الملاحظين فى اللجان ورؤساء لجان، بسبب التراخى فى اللجان وضبط طلاب بوسائل غش مختلفة.
الجدير بالذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية انطلق 18 مايو الجارى وتنهى 1 يونيو المقبل، بعد قرار تأجيل امتحان أمس الخميس إلى يونيو المقبل بسبب ارتفاع حرارة الجو.
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