شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أوقاف المقطم من حفل سحور الكنيسة الإنجيلية: هدفنا الوحدة والتلاحم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ محمد حسن مدير منطقة المقطم للأوقاف، أن كافة الشرائع السماوية تدعو للتوحيد، مضيفًا: هدفنا التلاحم والوحدة فى وطننا مصر.
وقدم الشيخ الدكتور محمد حسن مدير الأوقاف بالمقطم، كلمة فى حفل السحور الذى أقامته الكنيسة الإنجيلية بمقرها بالمقطم.
وقال، كافة الشرائع تدعو للتوحيد وكل الديانات السماوية اتفقت على الأخلاق ونبذ المنكرات والفواحش وهو ما يدعو إليه كافة المؤمنين.
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