شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أوقاف المقطم من حفل سحور الكنيسة الإنجيلية: هدفنا الوحدة والتلاحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ محمد حسن مدير منطقة المقطم للأوقاف، أن كافة الشرائع السماوية تدعو للتوحيد، مضيفًا: هدفنا التلاحم والوحدة فى وطننا مصر.

وقدم الشيخ الدكتور محمد حسن مدير الأوقاف بالمقطم، كلمة فى حفل السحور الذى أقامته الكنيسة الإنجيلية بمقرها بالمقطم.

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وقال، كافة الشرائع تدعو للتوحيد وكل الديانات السماوية اتفقت على الأخلاق ونبذ المنكرات والفواحش وهو ما يدعو إليه كافة المؤمنين.