شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء توضح حكم زكاة الأسهم والمطالب بإخراجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم زكاة الأسهم والمطالب بإخراجها، وكيفية حساب قيمة الزكاة، وذلك ردا على سؤال ما حكم زكاة الأسهم؟ ومن المطالب بإخراجها؟

وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك:"زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى بـ"رأس المال العامل"، إذا بلغ النصاب".

واختتمت دار الإفتاء:"وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%)، ويجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم.