شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الجمعة 24/5/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الجمعة ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على القاهرة وباقى الأنحاء نهارا معتدل ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية، معتدله تنشط على شمال البلاد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.

الطقس فى الأردن

نهاراً

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إرتفاع أخر على درجات الحرارة بفعل استمرار تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الحارة ، حيث تصبح الحرارة اعلى من معدلاتها لمثل هذ العام بحدود 7-8 درجات مئوية.

ويسود طقس حاراً في عموم المناطق و شديد الحرارة في البحر الميت و العقبة والاغوار.

وتظهر السُحب المتوسطة والعالية.

وتكون الرياح جنوبية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في المناطق الصحراوية مع ساعات الظهر والعصر تترافق معها هبات تعمل على إثارة الاتربة و الغبار في الطرق والمناطق الصحراوية الشرقية والجنوبية.

وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).- درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية



ليلاً

يستمر الطقس أكثر حرارة وجفافاً من المُعتاد.

وتكون الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها من جديد ليسود الجو الأكثر حراً منذ صيف العام الفائت على الاقل وربما منذ أعوام، وتكون الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العام لمثل هذا الوقت من العام بحدود 11-13 درجة مئوية دفعة واحدة ، وتكون الرياح تكون شرقية الى جنوبية شرقية جافة ، ويحذر من خطر انتشار الحرائق نتيجة لذلك.