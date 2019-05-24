شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تعلن عن تسكين 400 أسرة بمشروع أهالينا من سكان "ترعة الطوارئ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة القاهرة، أن إجمالى من جرى تسكينه حتى الآن بمشروع أهالينا 1، 400 أسرة، من سكان ترعة الطوارئ، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية لتوفير سكن كريم للمواطنين، وذلك بالتزامن مع إزالة العشش والعقارات المقامة على أراضى الدولة المحيطة بترعة الطوارئ لإنشاء محور ترعة الطوارئ.

من جانبه أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن إجمالى ما جرى إزالته حتى الآن من عقارات بمنطقة ترعة الطوارئ العشوائية 69 عقارًا و16 عشة، بالإضافة إلى أكثر من 300 عقار فى بداية إنشاء مشروع التطوير العام الماضى.

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وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"الخليج 365"، أنه جرت الإزالة لتنفيذ محور مرورى "ترعة الطوارئ" والذى يربط الدائرى بالسلام بجسر السويس، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لخدمة سكان المنطقة.

وأشار صابر، إلى أن إزالة المبانى العشوائية التى يجرى إزالتها مقامة على أملاك الدولة بدون ترخيص، لافتًا إلى تسكين المواطنين المستحقين فى مساكن مشروع أهالينا 1.