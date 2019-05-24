شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يعلن انتظام حركة القطارات بالخطوط الثلاثة والدفع بقطارات إضافية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة المترو، عن انتظام قطارات مترو الأنفاق، بالخطوط الثلاثة تعمل بكامل طاقتها وبانتظام وبصورة طبيعبة ولا يوجد أى أعطال.
كما أكدت الشركة فى بيان لها ، أنه تم الدفع بقطارات إضافية بالمحطات لامتصاص الزحام.
يذكر أن الشركة قررت إعادة سرعات قطارات الخطين الأول والثانى لطبعيتها 80 كم/ س عقب انكسار شدة الموجة الحارة الخميس، وذلك بعدما كانت خفضت السرعة خارج النفق لتصل 60 كم/س بدلا من 80 كم/س فى الطبيعى بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وفقا أوصت إدارتى هندسة السكة والقوى الكهربائية بتخفيض السرعة حفاظا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية.
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