شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام هامة عن المشروعات الصغيرة فى مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 6 أرقام هامة أدلى بها محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن استراتيجية العمل لتطوير المشروعات متنامية الصغر فى مصر وآلية عمل الهيئة نفسها نرصدها فيما يلى:

- الهيئة تراقب أنشطة 5 قطاعات، هى: التمويل العقارى، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وقطاع التأمين، وقطاع سوق المال، والتمويل التأجيرى والتخصيم. - قفز حجم التمويل للمشروعات متناهية الصغر من 7 مليارات جنيه و200 مليون بنهاية 2017 إلى 11 مليارا و500 مليون فى 2018 بزيادة 62%. - تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يبدأ من 500 جنيه حتى 100 ألف جنيه. Advertisements - عدد المستفيدين من التمويل يبلغ مليونين و800 ألف مواطن مصرى. - متوسط تمويل الفرد الواحد يبلغ 3200 جنيه. - تحوز النساء 70% من قائمة المستفيدين وتُوجه 40% لمحافظات الصعيد. - 9 شركات وأكثر من 290 جمعية أهلية تعمل فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

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