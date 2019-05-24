شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اتهامات تواجه مالك "بى إن اسبورت" أمام القضاء الفرنسى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه القضاء الفرنسى تهم فساد لناصر الخليفى رئيس فريق باريس سان جيرمان، حيث سيمثل المسئول القطرى أمام القضاء الفرنسى للتحقيق بشأن هذه القضايا، ويستعرض ”الخليج 365”، أبرز تلك الاتهامات الموجهة إلى ناصر الخليفى مالك قنوات بى إن اسبورت. Advertisements 1- التورط فى عمليات الفساد على خلفية ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم 2019. 2- التورط فى دفع شركته "أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت" 3.5 مليون دولار فى 2011 للامين دياك، الرئيس السابق للاتحاد الدولى لألعاب القوى، لترشيح قطر لبطولة العالم. 3- تقديم قناة الجزيرة القطرية رشوة بـ100 مليون دولار إضافية ضمن صفقة أوسع لاستضافة الدوحة بطولة العام.

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