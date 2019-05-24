اليوم.. مصر للطيران تسير 16 رحلة لنقل 3200 معتمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

تسير شركة مصر للطيران اليوم الجمعة، 16 رحلة جوية إلى مطاري جدة والمدينة المنورة؛ لنقل 3200 معتمر إلى الأراضي المقدسة من مطار القاهرة والأقصر وبرج العرب، لأداء مناسك العمرة.

وقال مصدر بمطار القاهرة، إنه من المقرر أن تسير الشركة الوطنية 10 رحلات من صالة الرحلات الموسمية بواقع 6 رحلات إلى جدة، و4 رحلات إلى المدينة المنورة، لنقل 1900 معتمر.

وأضاف المصدر أن الشركة تسير من مطاري برج العرب بالإسكندرية والأقصر 6 رحلات لنقل 1300 معتمر.

وتختتم شركة مصر للطيران جسرها الجوي الشهر المقبل، لنقل أكثر من 100 ألف معتمر إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، وهو الجسر المخصص لنقل معتمري شهر رمضان إلى جدة والمدينة المنورة.