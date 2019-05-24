برلماني يشيد بتخصيص "الأوقاف"٣٠٠ مليون جنيه للأسر الأكثر فقرًا والتعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

​أشاد النائب أحمد مصطفى عبدالواحد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتخصيص الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف 300 مليون جنيه للقرى الأكثر فقرًا، وصندوق دعم التعليم مقسمين لـ200 مليون جنيه لدعم مبادرة حياة كريمة التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، إضافة لـ100 مليون جنيه لدعم صندوق دعم التعليم.

ووجه "عبدالواحد"، في بيان أمس الخميس، التحية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لتأكيده أن تخصيص تلك المبالغ فى إطار الدور الاجتماعى للوزارة، وجهودها في خدمة المجتمع واتساقاً مع ما تقتضيه شروط الواقفين فى مجال البر العام وخدمة المجتمع.

وقال النائب، إن وزير الأوقاف يستحق كل التحية والاحترام لحرصه على أن يكون للوزارة هذا الدور الاجتماعى المهم الذي يتسق مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية ورعاية الأسر الأكثر احتياجا، إضافة للدور المهم للوزارة في دعم العملية التعليمية.

وأعرب النائب احمد مصطفى عبد الواحد، عن ثقته الكاملة في قدرة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استغلال وتوظيف أموال الأوقاف أفضل استغلال، بما يعود بالنفع على رعاية الأسر الأكثر فقرًا وبرنامج إصلاح منظومة التعليم في مصر، مطالبا رجال الأعمال والاستثمار المساهمة مع الدولة في مثل هذه المشروعات الاجتماعية الناجحة.