"كنت هموت".. سائق أتوبيس النقل العام المحترق يروي تفاصيل الواقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

كشف تامر محمد، سائق أتوبيس هيئة النقل العام بالقاهرة، المحترق ظهر اليوم الخميس، بمحور الشهيد، عن تفاصيل الواقعة.

وقال تامر، في تصريحات لـ الخليج 365، إن الحريق بدأ ظهر الخميس خلال وردية عمله، لكنه لم ينتج عنه أي وفيات أو إصابات.

وأضاف السائق: "الأتوبيس كان مليان وفيه ما يقرب من 40 راكبًا، والحريق بدأ في الموتور، ولكن قبل اندلاع الحريق حدث انفجار في (قربة الميه) ونتج الاشتعال نتيجة الانفجار".

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وتابع تامر محمد سائق الأتوبيس: "اعتبرت الركاب أخواتي، وأخليت العربية من الركاب بأقصى سرعة، وكنت هموت، لأن وأنا بخلي الركاب كان في واحدة معاها 3 أولاد صغيرين ومكنتش عارفة تنزلهم من الأتوبيس، وأنا بساعدها كنت هتخنق وأموت ولكن ربنا سترها".

وأشار إلى أن سبب الحريق ليس درجة الحرارة المرتفعة فقط ولكن عدم الصيانة الدورية للأتوبيس، وعدم توافر قطع الغيار المطلوبة لأتوبيسات الهيئة.

وحول تعليمات هيئة النقل العام للسائقين بتخفيض السرعة لتجنب الحرائق نتيجة للحر الشديد، أكد: "الناس اللي بتتكلم على السرعة العداد في الأتوبيس.. أحب أقولهم إن العدلد مش شغال أصلًا".