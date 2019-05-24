بالصور.. نجوم الإعلام في إفطار نقابة الإعلاميين السنوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أقامت نقابة الإعلاميين، اليوم الخميس، حفل إفطارها السنوي بحضور الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، و أعضاء المجلس نادية مبروك، مجحوب سعدة، السكرتير العام، خالد فتوح، أيمن عدلي، ونخبة من رجال الدولة والمجتمع ونجوم الإعلام والفن والرياضة.

ومن أبرز الحضور المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة واالتليفزيون الأسبق، إسماعيل الشيشتاوي، وكيل أول الهيئة الوطنية للإعلام، نائلة فاروق رئيس التليفزيون، محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، النائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان، الإعلامى جمال الشاعر، محمد العمري وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والإعلامي مدحت شلبي وآخرين.​