أخبار مصر | بحضور شخصيات عامة.. 'الإعلاميين' تنظم حفل إفطارها السنوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور شخصيات عامة.. 'الإعلاميين' تنظم حفل إفطارها السنوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت اليوم، نقابة الإعلاميين، حفل إفطارها السنوي، بحضور الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، وأعضاء المجلس: نادية مبروك، ومجحوب سعدة السكرتير العام، وخالد فتوح، وأيمن عدلي، ونخبة من رجال الدولة، والمجتمع، ونجوم الإعلام والفن والرياضة.

ومن أبرز الحضور المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وإسماعيل الشيشتاوي وكيل أول الهيئة الوطنية للإعلام، ونائلة فاروق رئيس التليفزيون، ومحمد نوار ئيس الإذاعة المصرية، والنائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان والإعلامي جمال الشاعر، ومحمد العمري وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومحمد هلال رئيس قناة القاهرة، والإعلاميين: عمرو عبدالحميد، ونشأت الديهي، وإيناس عبدالله رئيس نايل دارما، وتامر أمين، ونانسي إبراهيم، وقصواء الخلالي، بالإضافة إلى أميرة نور مذيعه راديو النيل، ومها موسى مذيعة دريم، والمهندس عدلي القيعي، ومحمد الطويلة رئيس نادي النجوم، والكابتن مدحت شلبي، وكريم حسن شحاتة، وهاني حتحوت، والكباتن فاروق جعفر، وجمال عبدالحميد، وخالد جلال، وعبدالحليم علي، وبشير التابعي، وتامر عبدالحميد.

كما شارك المخرج محمد فاضل، والفنانة فردوس عبدالحميد وطارق شرباص رئيس مجلس إدارة نادي الإعلاميين، والكاتب الصحفي خالد حنفي رئيس مجلة الإذاعة والتليفزيون، والإعلامي خالد سعد، والكاتب الصحفي عبدالجواد أبوكب، والمستشار ياسر إبراهيم، واللواء حسام عبدالحي رئيس جهاز الأمن الحربي، مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق، وأيضًا العميد أيمن شلبي من شرطة السياحة، والسفير محمد الحلواني، ورجال الأعمال: وحيد بكري، ورائد أسعد، وماجد حلمي حميد، ومحمد صلاح مدير الإعلام والاتصال بالنقابة، والمستشار عثمان عبدالعليم رئيس الشؤون القانونية بالنقابة، ورامي ضياء، ومحمود هيكل من إدارة الإعلام.