شكرا لقرائتكم خبر عن «أطفال السجينات» تنظم الإفطار السنوي لـ«سيدات حياة جديدة» وأطفالهن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت جمعية رعاية أطفال السجينات برئاسة الكاتبة الصحفية «نوال مصطفى» حفل الإفطار السنوي للغارمات وأطفالهن أمس الأربعاء في حديقة الفسطاط في جو يسوده الفرحة والسعادة.
وقالت الكاتبة نوال مصطفى، مؤسس ورئيس جمعية رعاية أطفال السجينات، إنها تحرص على لقاء الغارمات ومستفيدات مشروع حياة جديدة حول مائدة إفطار شهر رمضان الكريم لما فيه من مشاعر إيمانية وروحانيات.
وأضافت الحاصلة على لقب صانع الأمل ٢٠١٨ ضمن مبادرات محمد بن راشد أنها كل عام تحاول أن تتعرف على أدق تفاصيل قضية الغارمات حتى يكون لديها أفكار جديدة لخدمة قضية الغارمات وأطفال السجينات، وأكدت أن الأجواء في حديقة الفسطاط أضافت روح من البساطة والتلقائية على حفل الإفطار.
كانت هذه تفاصيل خبر «أطفال السجينات» تنظم الإفطار السنوي لـ«سيدات حياة جديدة» وأطفالهن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.