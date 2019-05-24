شكرا لقرائتكم خبر عن «أطفال السجينات» تنظم الإفطار السنوي لـ«سيدات حياة جديدة» وأطفالهن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جمعية رعاية أطفال السجينات برئاسة الكاتبة الصحفية «نوال مصطفى» حفل الإفطار السنوي للغارمات وأطفالهن أمس الأربعاء في حديقة الفسطاط في جو يسوده الفرحة والسعادة.

وقالت الكاتبة نوال مصطفى، مؤسس ورئيس جمعية رعاية أطفال السجينات، إنها تحرص على لقاء الغارمات ومستفيدات مشروع حياة جديدة حول مائدة إفطار شهر رمضان الكريم لما فيه من مشاعر إيمانية وروحانيات.

وأضافت الحاصلة على لقب صانع الأمل ٢٠١٨ ضمن مبادرات محمد بن راشد أنها كل عام تحاول أن تتعرف على أدق تفاصيل قضية الغارمات حتى يكون لديها أفكار جديدة لخدمة قضية الغارمات وأطفال السجينات، وأكدت أن الأجواء في حديقة الفسطاط أضافت روح من البساطة والتلقائية على حفل الإفطار.