شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المعاهد الأزهرية: ندرس تطبيق منظومة الوجبات الغذائية الساخنة بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه سيتم عرض منظومة تقديم الوجبات الغذائية الطازجة لتوزيعها على طلاب المعاهد الأزهرية بالبحر الأحمر على فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لدراستها ليتم تطبيقها على المعاهد الأزهرية لتحقيق أهدافها ودعم المزيد من الأسر الفقيرة، وتوفير الوجبات الغذائية خلال اليوم الدراسي لعدد أكبر من الطلاب.

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من جانبه، أشار اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، خلال استقباله لوفد من قيادات قطاع المعاهد الازهرية أن مشروع الوجبات الغذائية الساخنة المجانية التي تقدم بمدارس البحر الأحمر بالمناطق محدودة الدخل والفقيرة لا توفر الوجبات للطلاب وحسب وانما تدعم الأسرة بالكامل، موضحا عن تواجد اكثر من طالب من نفس الأسرة يحصل على خذة الوجبات بالمدرسة يؤدى إلى توفير اكثر من ٥٠٠ جنيه على الأسرة شهريا تمكنهم من قضاء حاجات أخرى للأسرة.

وقال عبدالله إنه بعد دراسات متعددة أثبتت المنظومة أهميتها ومن أبرز نتائج هذه الدراسات تواجد عدد كبير من الطلاب لا يتناولوا أي وجبات خلال اليوم الدراسى نظرا لظروف أسرهم المادية والذى يؤثر سلبا على أدائهم الدراسى ويترك أثرا معنويا غير جيد لديهم، وبالفعل ازدادت نسبة الحضور بنسبة ٩٠% وارتفاع مستوى أداء الطلاب العلمى وهو ماتهدف إليه المنظومة منذ تنفيذها.

وأوضح المحافظ أن الهدف وقف ظاهرة التسرب الدراسي في المدارس والاهتمام بالتغذية السليمة والصحية لطلاب وتلاميذ المدارس وتفعيلا للمشاركة المجتمعية بين القطاع الخاص والمجتمع المدني ووزارة التربية والتعليم من خلال تطبيق منظومة تقديم الوجبات الساخنة من اللحوم والاسماك والدواجن والفاكهة والالبان في المدارس لعدد ١٢ الف طالب وطالبة طوال العام الدراسي.