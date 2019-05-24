شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يبحث مع وفد إماراتي تعزيز التعاون في التطوير الإداري وبناء القدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون القائم مع الإمارات في مجال التطوير والإصلاح الإدارى، موضحا أن هذا التعاون المتميز ليس جديداً على العلاقات الثنائية التي تسودها المحبة والإخاء والاحترام المتبادل، معربًا عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، وضم مجالات جديدة وغير تقليدية لمنظومة التعاون القائمة، بما ينعكس على تبادل الخبرات بين الجانبين وتعظيم المنفعة المشتركة.

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جاء ذلك خلال استقبال «مدبولى» وفداً من الإمارات، ضم وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد القرقاوى، ووزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، عهود الرومى، وذلك في حضور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وغادة لبيب، نائب وزير التخطيط، وجمعة الجنيبى، سفير الإمارات في القاهرة. وقالت «السعيد» إن التعاون مع الإمارات في مجال التطوير الإدارى يسير بشكل طيب للغاية، لاسيما فيما يتعلق بدورات بناء القدرات، ونشر ثقافة التميز داخل المؤسسات الحكومية من خلال جائزة مصر للتميز الحكومى، التي تعد بمثابة الجائزة الوطنية الأبرز في هذا المجال، وتستهدف إشاعة مناخ من التنافس الإيجابى وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة، بما ينعكس في النهاية على تحقيق التقدم والازدهار، ويجرى حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر ثقافة التميز داخل المؤسسات التعليمية. فيما أشاد «القرقاوى» بالتعاون القائم بين مصر والإمارات، مشيرا إلى أن التعاون على المستوى الحكومى يأتى ليكمل التعاون المتميز على مستوى القطاع الخاص، لاسيما وأن مصر هي وجهة الاستثمار المفضلة للمستثمرين الإماراتيين. وأضاف أن مصر والإمارات تقدمان من خلال هذا التعاون على المستوى الحكومى نموذجاً جديداً للتعاون بين الدول العربية، لافتا إلى أن تجارب الدول في التطوير والتقدم تؤكد أهمية الدور الذي لعبته الحكومة في تحقيق التنمية، ومن ثم كان تدشين هذا التعاون بين البلدين الشقيقين، للمساهمة في جهود التنمية الجارية في مصر، والتى يشهد بها الجميع.

في سياق متصل، قال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن تفعيل مجلس الأعمال المصرى- الإماراتى مهم لدفع الاستثمارات المشتركة وتنمية حجم التبادل التجارى بين البلدين، مشيراً إلى إعادة تشكيل المجلس برئاسة جمال السادات، رئيس مجلس إدارة شركة «اتصالات مصر».

وأضاف «نصار»، خلال اجتماع إعادة تشكيل المجلس، أن الإمارات تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على المستويين الإقليمى والعالمى، وتمثلان نموذجاً ناجحاً للتعاون والتكامل، لافتا إلى إمكانية الاستفادة من التوجه الحالى لدول القارة الأوروبية بإعادة توطين عدد من الصناعات كثيفة العمالة خارج القارة، وهو الأمر الذي يتيح إقامة مشروعات جديدة باستثمارات أوروبية- إماراتية مشتركة على أرض مصر.