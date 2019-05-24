شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السنودس الإنجيلية: المحبة تعلمنا أن نبقى معًا للأبد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح القس نادى لبيب ، رئيس السنودس الإنجيلى ، راعى كنيسة المقطم ، حفل السحور الذى نظمته الكنيسة بحضور فريق للترانيم ، وعلى الهلباوى المنشد الإسلامى.
وأكد لبيب ،فى كلمتة الافتتاحية ، إن المحبة حقيقية لا تتغير ولا تسقط ، مضيفا " احبوا بعضكم بعضًا ومن قلب طاهر وبشدة، والمحبة تجمعنا مسلمين ومسيحيين ، لكى نقول لكل الناس رسالة واضحة هى رسالة الحب مضيفًا:املئوا أفواهكم بالتسبيح لهذا الإله العظيم ونمجده ونعظمه لأنه يحبنا جميعًا.
وقال رئيس السنودس الإنجيلى السنودس ، اليوم نحتفل مع فريق الكاروز ، وعلى الهلباوى المنشد الإسلامى ، نحن هنا ليس لدينا مسيحي ومسلم ، كلنا مصريين ونخاطب إله واحد.
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