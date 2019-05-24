أمريكا تقر ميزانية وزارة الدفاع لعام 2020 بـ750مليار دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقرت لجنة الشؤون العسكرية فى مجلس الشيوخ الأمريكى ميزانية الدفاع للعام 2020، بحجم غير مسبوق بلغ 750 مليار دولار.
ووفقاً لقناة روسيا اليوم ، فينص مشروع ميزانية الدفاع على تخصيص 576 مليار دولار للنفقات الأساسية للبنتاجون، فيما سيتم استخدام المبلغ المتبقى لتمويل العمليات العسكرية خارج حدود البلاد.
من جهته، برر مدير مركز تحسين المهارات القتالية، الفريق فى الجيش الأمريكى، أريك ويسلى، خطط بلاده لزيادة نفقاتها العسكرية بالقدرات المتنامية للمنافسين فى الدول الأخرى، ووفقا لويسلى، فإن "الجيش ركز طوال الخمسة عشر عاما الماضية على نظام اللواء، لأنه قاتل بشكل رئيسى ضد الجماعات الإرهابية".
وأضاف، "العمليات العسكرية واسعة النطاق تتطلب، على وجه الخصوص، إنشاء فرق وجيوش ميدانية، لذلك سيتعين على الجيش الأمريكى فى السنوات التالية، أن يتحسن وفقا لعقيدة العمليات متعددة الأجواء".
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