شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصل حفل تطوير مشروع حديقة الشيخ زايد بحضور نجيب ساويرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، حفل سحور شركة أورا للتطوير العقارى، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس والذى يعقد بحديقة الشيخ زايد المركزية.

ومن المقرر أن يشهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، تدشين شركة أورا للتطوير العقارى، لمشروع تطوير حديقة الشيخ زايد المركزية، لتصبح حديقة حديثة ومتطورة تضاهى أفضل الحدائق العالمية، ومن المقرر أن تفتتح الحديقة أبوابها للجمهور فى احتفالات السادس من أكتوبر.

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ويشارك بالحفل عددا من الشخصيات العامة والإعلاميين من بينهم المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان، مجدى الجلاد، رامى رضوان، هند رضا، عمرو منسى.

واستقبل رجل الأعمال نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أورا، رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، خلال دخوله الحديقة.