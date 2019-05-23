السيسي: يجب الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات الكبرى

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في اجتماع اليوم.. استمع الرئيس من وزيرة السياحة إلى عرض عن تطورات مشروع المتحف المصري الكبير.. ووجه الرئيس بمواصلة عملية التطوير الشامل لمنطقة المنتزه

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان له، بأن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة عملية تطوير قطاع السياحة، من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية الجارية في هذا الصدد، بهدف رفع القدرة التنافسية لهذا القطاع الحيوي وتعظيم مساهمته الإيجابية في المسيرة التنموية للدولة وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستثمارات.

واستعرضت وزير السياحة الموقف التنفيذي لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، خاصة رفع كفاءة العنصر البشري من خلال أنشطة تأهيل الكوادر المتميزة وتطوير الهيكل التنظيمي والإداري للوزارة ليصبح أكثر فاعلية، بالإضافة إلى تطوير دور صندوق السياحة لدعم العديد من القطاعات ذات الصلة كالمحافظات السياحية وتنشيط

واستعرضت وزير السياحة الموقف التنفيذي لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، خاصة رفع كفاءة العنصر البشري من خلال أنشطة تأهيل الكوادر المتميزة وتطوير الهيكل التنظيمي والإداري للوزارة ليصبح أكثر فاعلية، بالإضافة إلى تطوير دور صندوق السياحة لدعم العديد من القطاعات ذات الصلة كالمحافظات السياحية وتنشيط السياحة. اقرأ أيضا| السيسي يوجه بدعم أنشطة نوبل إنرجي في مصر وعرضت الوزيرة، الشراكات المختلفة لوزارة السياحة مع الهيئات والمنظمات الدولية للترويج للسياحة في مصر، بما فيها المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة، مشيرة إلى جهود الوزارة في مجال رفع كفاءة المنشآت السياحية وتطوير منظومة معايير تصنيف الفنادق العائمة، فضلا عن دعم التحول الرقمي في مجال السياحة، واستضافة وتنظيم الكثير من الفعاليات والمهرجانات المتنوعة لإلقاء الضوء على آفاق الاستثمار في قطاع السياحة المصري وزيادة قدرته التنافسية، مثل الدورة الـ45 من اجتماع اللجنة الاقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية، ومؤتمر "مصر مستقبل الضيافة". Advertisements وذكر المتحدث الرسمي أن المشاط نوهت إلى مبادرة "ختم المساواة بين الجنسين" التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس القومي للمرأة، لدعم دور المرأة الاقتصادي في قطاع السياحة في مصر، كمحور أساسي من محاور الإصلاح الهيكلي للقطاع السياحي، وبما يتماشى مع المعايير والاتجاهات الدولية الحديثة في هذا الخصوص، وكذا يعزز من خطة القطاع لفتح أسواق سياحية جديدةوافدة لمصر، ويدعم أيضاً تطبيق التنمية المستدامة في السياحة المصرية. اقرأ أيضا| السيسي في إفطار العيلة:الشعب المصري أسرة كبيرة (صور) كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الموقف التنفيذي لتطوير وحماية منطقة المنتزه، إذ وجه الرئيس بمواصلة عملية التطوير الشامل للمنطقة في إطار تصميم عالمي يتسق مع مكانتها وقيمتها، وتعزيز الجهود لرفع كفاءة الخدمات المقدمة بها واستعادة الوجه الحضاري للمنتزه كأحد أهم معالم الإسكندرية، بما يساهم في إعادة إحياء السياحة الشاطئية والتاريخية بالإسكندرية. وأضاف متحدث الرئاسة أن وزيرة السياحة عرضت أيضا تطورات مشروع المتحف المصري الكبير الذي يلقى اهتماما واسعا على المستوى الدولي ترقبا لافتتاحه باعتباره أكبر متاحف العالم، فضلا عن مشروع المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة عين الصيرة، إذ وجه الرئيس في هذا السياق بالالتزام بالجداول الزمنية المخصصة لتلك المشروعات الكبرى، وكذلك الانتهاء من كافة الخدمات ذات الصلة بتلك المشروعات قبل بدء التشغيل. اقرأ أيضا| السيسي يتسلم أول بطاقة مشجع وتميمة أمم إفريقيا (صور) يذكر أنه، أول من أمس الثلاثاء، اجتمع السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، لبحث خطة الحكومة للتحول الرقمي عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية، فضلا عن خطوات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، من حيث مكافحة التهرب الضريبي. (التفاصيل)

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