شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت مدينة الغردقة مساء اليوم الخميس انقطاعا مفاجئا للتيار الكهربائي، عن عدة مناطق بينها منطقة الموظفين وشمال الأحياء والنور ومساكن البنك ومساكن الجيش ومساكن اللؤلؤة ومساكن مبارك 11،12،13،14 ومساكن ستار، شمال مدينة الغردقة.
ولم يعلن مسؤولو الكهرباء سببا للانقطاع وأنه تجرى محاولات لإعادة التيار في هذه المناطق.
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