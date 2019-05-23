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انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في الغردقة

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة الغردقة مساء اليوم الخميس انقطاعا مفاجئا للتيار الكهربائي، عن عدة مناطق بينها منطقة الموظفين وشمال الأحياء والنور ومساكن البنك ومساكن الجيش ومساكن اللؤلؤة ومساكن مبارك 11،12،13،14 ومساكن ستار، شمال مدينة الغردقة.

ولم يعلن مسؤولو الكهرباء سببا للانقطاع وأنه تجرى محاولات لإعادة التيار في هذه المناطق.

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