شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: حالة وحيدة أصيبت بإغماء في الامتحان بسبب الحر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، إن حالة وحيدة من كلية التمريض أصيبت بإلاغماء أثناء أدائها الامتحان في الفصل الدراسي الثانى، مشيرا إلى نجاح الأطباء في إجراء الإسعافات الأولية لها داخل لجنة الامتحان، واستكملت الامتحان.

وأضاف حسن في بيان، الخميس، أن الطالبة أصيبت بهبوط نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وأن الاستعدادات التي وفرتها الجامعة من وجود طبيب وممرضة أمام كل لجنة نجحوا في إنقاذها واستكمال الامتحان.

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وقال «منصور» إن الجامعة خصصت أتوبيسات مكيفة لنقل الطلاب من البوابات إلى مقار اللجان والكليات والعكس على مدار اليوم، وتوفير سيارة إسعاف بقطاعات الجامعة الثلاث، مع توافر طبيب وممرضة بكل لجنة امتحانات بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، أنه تم تشغيل المراوح بلجان الامتحانات بالكليات، وتشغيل التكييفات بالمدرجات المتواجد بها لجان امتحانات.

كانت جامعة بني سويف، أعلنت، عن قرار مجلس الجامعة باستمرار امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 23 مايو الجاري على مستوى كافة كليات الجامعة، طبقا لجداول الامتحانات المعلنة مسبقًا.

وأوصى رئيس الجامعة بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة الموجة الحارة غدًا داخل اللجان الامتحانية، ورفع حالة الاستعداد القصوى داخل اللجان الطبية والمراقبات الطبية، بجانب إعداد المستشفى الجامعي لاستقبال الحالات في حالة استدعت الظروف ذلك.