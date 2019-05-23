شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور خلال حفل إفطار بالسويس: سنتبنى أي استثمار يخدم المحامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك سامح عاشور، نقيب المحامين، في حفل الإفطار الذي نظمه مجدي سخى، وكيل النقابة العامة، الخميس، لمحامين السويس، بمقر النقابة الفرعية، والذي أعقبه تكريم شيوخ المهنة بالمحافظة.

وقال «عاشور» إن الغرض الأساسي للقاء هو تكريم شيوخ المهنة بالسويس، لما قدموه لخدمة المحاماة، وهو ما يمثل قيمة رفيعة يجب الاقتداء بها من جانب شباب المحامين، حتى تؤدي المحاماة دورها في خدمة الوطن والمجتمع.

وأكد «عاشور» أن النقابة العامة ستتبنى أي استثمار ينتفع به محامين السويس، بشرط أن يكون تحت إشرافها، وينتفع به محامين مصر عامة، ويدار بشكل اقتصادي رشيد، ويدر دخلا لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بالنقابة، مضيفا: «ما ينفق من أموال النقابة يجب أن يكون له عائد اقتصادي».

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وقال مجدي سخى، وكيل النقابة، إنه بالتنسيق مع النقيب العام، والمحامي البرلماني محمد المصري، بمحافظ السويس، وقائد الجيش الثالث الميداني، منذ خمسة أيام، وأسفر اللقاء عن موافقة المحافظة على الاستفادة من الحديقة المرفقة بمبنى النقابة الفرعية، دون تحمل أي أعباء مالية، بينما وافق قائد الجيش الثالث على تخصيص أرض الملاعب، بنظام حق الانتفاع لصالح النقابة، مضيفا: «سننهي كافة الإجراءات خلال الفترة المقبلة».

وكشف «سخى» أن قاعة الأفراح بالنقابة الفرعية سيتم تجديدها في شهر أغسطس المقبل، بالشكل الذي يليق بمحامين السويس، إضافة لبدء إعداد مشروع يقام على الأرض السابق ذكرها، ليخدم المحامين ومجتمع السويس بأكمله.

ورحب سعيد حسن، نقيب محامين السويس، بالنقيب العام، وكافة الحضور، مطالبا النقابة العامة بتحمل مصاريف تخصيص الأرض، وتطوير قاعة الأفراح.

حضر حفل الافطار وتكريم محامين السويس، خالد أبوكريشة الأمين العام، ويحيى التوني أمين الصندوق، وأحمد بسيوني وكيل النقابة، وأبوبكر ضوه، الأمين العام المساعد، وأدهم العشماوي، وماجد حنا، وإبراهيم عبدالرحيم، وصلاح صالح، ومحمد كركاب، سعد عبدالقادر، وعبدالجواد أحمد، وعلي الصغير، ومصطفى البنان، ومحمد عريضة، وإبراهيم أبوزيد، وعيسى أبوعيسى، ومحسن لطفي، ومحمد عصمت، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومحمد الغمري، نقيب جنوب الدقهلية، وأحمد عبدالنعيم، نقيب بورسعيد، وحسن الصادق، نقيب جنوب الشرقية.