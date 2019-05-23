السيسي ورئيس زامبيا يبحثان هاتفيًا تطورات القضايا الإقليمية وملفات الاتحاد الإفريقي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الخميس، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الزامبي «إدجار لونجو». وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول التباحث حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي، حيث أكد الرئيس الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع الرئيس «لونجو»، في ظل الدور الفاعل لزامبيا في منطقة الجنوب الإفريقي وعلى المستوى القاري، وفي ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها زامبيا.

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