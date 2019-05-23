شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 5 من نواب رؤساء المدن بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، الخميس، قرارا بنقل ٥ من نواب رؤساء المراكز والمدن إلى مراكز أخرى لتجديد نشاطهم.

صدر المخافظ القرار رقم ٢٨٠ لسنة ٢٠١٩ بنقل كل من هاني السيد سالم سليمان، من نائب مركز طلخا، إلى نائب مركز المنصورة ووائل وجدى عليوة من نائب مركز المنصورة إلى نائب مركز طلخا وحاتم عبدالله حسن، من نائب مركز بلقاس إلى نائب ميت غمر وكريمة صديق عبدالغفار من نائب مركز شربين إلى نائب مركز المطرية وغادة الحمادي أحمد من نائب مركز بلقاس إلى نائب مركز المنصورة.

كما قرر نقل البيلي إبراهيم الباز، من مدير أملاك بلقاس إلى نائب المركز.