شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إطلاقها بساعات.. برومو قناة تايم سبورت لبث مباريات أمم إفريقيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن إطلاق أحدث قنواتها الرياضية، السبت، وذلك على البث الفضائي، على أن تقوم ببث مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل على البث الأرضي الرقمي.

وبحسب بيان، تنقل القناة كل فعاليات ومباريات البطولة، وستتم الاستعانة بنخبه من نجوم مقدمى البرامج الرياضية في مصر، حيث تقدم القناة برامج رياضية متميزة واستديو تحليلي تستضيف فيه خبراء ونجوم كرة القدم لتقديم تحليل قوي ووصف تفصيلي لجميع مباريات البطولة وعرض شرح تفصيلي عن تاريخ وإمكانيات ونجوم المنتخبات الإفريقية المشاركة بالبطولة.

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وذكرت الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين أنها وفرت بالتعاون مع مجموعة إعلام المصريين برئاسة تامر مرسي جميع سبل الدعم الفني والتقني لانطلاق القناة، حرصًا منها على حق المواطن المصري في مشاهدة مباريات منتخبهم الوطني وامتاع وإسعاد جماهير الكرة المصرية بالبطولة الأكبر والأهم بالقارة الإفريقية.

كان العمل قد بدأ لانطلاق القناة منذ فترة وتجرى الاستعدادات النهائية لانطلاق القناة التي تتم متابعة العمل بها أولا بأول وبتوحيهات من حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالعمل على تطوير وتقوية محطات البث الرقمي الأرضي وتوفير كافة الإمكانات الهندسية من أجل ظهور القناة بأعلى جودة ممكنة.