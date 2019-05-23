شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بني سويف تعلن مسمى جديدًا لكلية الحاسبات والمعلومات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات، في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 إبريل من عام 2019، برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بني سويف، لتصبح كلية «الحاسبات والذكاء الاصطناعي»، وإنشاء قسم للذكاء الاصطناعي بالكلية.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه الخطوة تمثل إضافة للتخصصات المختلفة بالجامعة، وتعد نقلة كبيرة في تطوير التعليم في مجال تكنولوجيا المعلومات، لمواكبة الطفرة التكنولوجية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى لأن يكون لها دور في التحول نحو الرقمنة في كل النواحي التعليمية والبحثية والإدارية.