شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوي: «اسمه الرئيس مبارك وقطع لسان اللي يقول عليه خاين» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حلّ الفنان خالد الصاوي ضيفًا في الموسم الثالث من برنامج «شيخ الحارة» للإعلامية بسمة وهبة، على فضائية «القاهرة والناس».
وخلال الحلقة، سُئل خالد الصاوي عن الرئيس المعزول حسني مبارك، فقال: «اسمه الرئيس مبارك، وهو بطل حربي، ويستحق كل وسام، ولا يحق لأي جهة تسحبه منه».
وأضاف: «حين دخل مبارك في السياسة، ساب الحبل على الغارب في بعض الأمور، لكن يُحسب له أنه كان عارف يسيطر على الإرهابيين، أنا مكنش عاجبني أساليب معينة، فعارضته، لكن إذا أُلصقت به كلمة (خيانة)، لأ قطع لسان اللى يقول عليه خاين».
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الصاوي: «اسمه الرئيس مبارك وقطع لسان اللي يقول عليه خاين» (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.