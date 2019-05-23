شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوي: «اسمه الرئيس مبارك وقطع لسان اللي يقول عليه خاين» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حلّ الفنان خالد الصاوي ضيفًا في الموسم الثالث من برنامج «شيخ الحارة» للإعلامية بسمة وهبة، على فضائية «القاهرة والناس».

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وخلال الحلقة، سُئل خالد الصاوي عن الرئيس المعزول حسني مبارك، فقال: «اسمه الرئيس مبارك، وهو بطل حربي، ويستحق كل وسام، ولا يحق لأي جهة تسحبه منه».

وأضاف: «حين دخل مبارك في السياسة، ساب الحبل على الغارب في بعض الأمور، لكن يُحسب له أنه كان عارف يسيطر على الإرهابيين، أنا مكنش عاجبني أساليب معينة، فعارضته، لكن إذا أُلصقت به كلمة (خيانة)، لأ قطع لسان اللى يقول عليه خاين».