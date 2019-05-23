شكرا لقرائتكم خبر عن دونالد ترامب: هزمنا تنظيم داعش فى العراق وسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الأمريكى دونال ترامب، هزيمة تنظيم داعش فى العراق وسوريا، قائلاً: "هزمنا تنظيم داعش فى العراق وسوريا".

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، : "إذا احتجنا إرسال قوات إضافية للشرق الأوسط سنقوم بذلك"، مشيراً إلى أن أوباما خسر المعركة ضد الإرهاب والجيش الأمريكى فى عهده كان مستنفذاً.

وتابع ترامب: "إيران تعانى الكثير من المشاكل بعد انسحابنا من الاتفاق النووى".

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