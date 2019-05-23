شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أنجزنا الكثير فى مفاوضات الصين.. واتخذت إجراءات لإصلاح قطاع الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه تم إنجاز الكثير فى المفاوضات مع الصين، مردفاً: "اتخذت إجراءات ضرورية لإصلاح القطاع الزراعى".

وأضاف خلال مؤتمر صحفى حول دعم القطاع الزراعى الأمريكى، : "إن توصلنا لاتفاق مع الصين فهذا "ممتاز" وإذا لم نتفق فـ"لا بأس"، معرباً عن تطلعه لرؤية نظيره الصينى حاضرًا فى قمة العشرين.

وأشار ترامب، إلى أنه أصدر تعليمات بتوفير 16 مليار دولار لدعم المزارعين الأمريكيين، وتابع:" التزمت بمشروعى الانتخابى ووعودى الانتخابية"، مؤكداً:"الاقتصاد الأمريكى فى ازدهار متواصل".