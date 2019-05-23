الجيش الإيرانى: الأوضاع تفرض علينا اليقظة.. وأصابعنا على الزناد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمد باقرى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، إن الظروف الحالیة على الصعیدین الداخلى والدولى، تدعو جمیع الإیرانیین إلى معترك الجهاد والیقظة.
وأضاف باقرى فى بيان بمناسبة "الیوم الوطنى للمقاومة والتضحیة والنصر"، الخمیس، أن "أصابعنا على الزناد ومستعدون بكل حزم لتدمیر كل معتد وطامع"، حسبما قالت شبكة سكاى نيوز الاخبارية.
وشدد على أن "الظروف الجدیدة لمواجهة النظام الأمريكى المستبد، تدعو جمیع الإیرانیین إلى الجهاد والیقظة والتحلى بمزید من القوة".
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