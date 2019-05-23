شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..الرئيس السيسى يجتمع برئيس الوزراء ووزيرى السياحة والاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.



وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة عملية تطوير قطاع السياحة من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية الجارية فى هذا الصدد، لرفع القدرة التنافسية لهذا القطاع الحيوى وتعظيم مساهمته الإيجابية فى المسيرة التنموية للدولة وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستثمارات.



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وعرضت الوزيرة، الشراكات المختلفة لوزارة السياحة مع الهيئات والمنظمات الدولية للترويج للسياحة فى مصر، كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الموقف التنفيذى لتطوير وحماية منطقة المنتزه؛ بما يساهم فى إعادة إحياء السياحة الشاطئية والتاريخية بالإسكندرية، كما عرضت الوزيرة تطورات مشروع المتحف المصرى الكبير باعتباره أكبر متاحف العالم، فضلاً عن مشروع المتحف القومى للحضارة المصرية بمنطقة عين الصيرة، حيث وجه الرئيس فى هذا السياق بالالتزام بالجداول الزمنية المخصصة لهذه المشروعات الكبرى وكذلك للانتهاء من كافة الخدمات ذات الصلة بتلك المشروعات قبل بدء التشغيل.



واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما فيها استراتيجية الذكاء الاصطناعى، وذلك فى سياق خطط الوزارة للمشاركة فى جهود الدولة لبناء الإنسان المصرى، والمساهمة فى خطة الحكومة للتحول الرقمى، وكذلك مشروع تطوير منظومة إصدار التأشيرة الإلكترونية.



وشدد الرئيس، على الأولوية المتقدمة التى يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوى والرئيسى فى عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، موجهاً فى هذا الإطار باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ المشروعات فى هذا المجال.